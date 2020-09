Coronavirus, impennata di contagi: 37 casi nel Vicentino, 3 decessi nelle ultime 24 ore

AGGIORNAMENTO ORE 17

Rispetto alla mattinata di venerdì si segnalano altri 79 positivi al Covid-19 di cui 18 nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono dunque 2.834. Il numero dei decessi sale invece a 2.130 (ospedale ed extra), + 2.

BOLLETTINO ORE 17 4 SETTEMBRE

Per quanto riguarda i rioveri sale ad 80 il numero dei positivi in area non critica (7 al San Bortolo e 6 a Santorso) mentre scende a 9 il numero dei positivi in Terapia intensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 8

Il focolaio allo stabilimento Aia di Treviso, viaggiatori provenienti da zone a rischio ed esiti di test effettuati nella seconda metà di agosto, sono questi gli elementi che aiutano nella lettura dell'ultimo bollettino (aggiornato alle 8 di venerdì 4 settembre) diffuso da Azienda Zero in merito ai contagi da Covid-19 in Veneto che conta 232 nuovi positivi rispetto a giovedì.

BOLLETTINO ORE 8 4 SETTEMBRE

Gli attualmente positivi sono dunque 2.780 sui 23.577 casi riscontrati da inizio pandemia. 18.671 sono invece i negativizzati. Per quanto riguarda i ricoveri, salgono a 79 i pazienti positivi in area non critica (+3), di questi 8 si trovano al San Bortolo e 6 a Santorso, e 10 in Terapia intensiva (-1).

La conta dei decessi sale a 2.126 (ospedalieri e non) a seguito dell'ultimo morto nelle ultime 24 ore.