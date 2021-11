Coronavirus, verso i 30mila attualmente positivi in Veneto

Il virus continua ad avanzare velocemente in Veneto, regione in cui attualmente ci sono 29.768, 872 in più rispetto ai 28.896 di domenica. Lo rende noto il bollettino di lunedì 29 novembre emesso da Azienda Zero.

Nel dettaglio, sono stati rintracciate con i tamponi altre 1265 persone contagiate nell'arco di 24 ore in tutta la regione. Nella sola provincia di Vicenza, invece, i nuovi positivi sono 154 e gli attualmente positivi 4879 (ieri erano 4793). Purtoppo un'altra persona è deceduta a causa del virus nel Vicentino nelle ultime ore mentre sono stati in tutti 6 i morti di Covid in Veneto nello stesso arco di tempo.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della regione, sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva: +7. Il totale dei pazienti positivi nei nosocomi veneti è di 467 in area non critica e 88 in rianimazione. Il numero sale se si considerano anche gli ospiti delle strutture sanitarie ricoverati per Covid e guarite. Tra ancora positivi e negativizzati attulmente sono 513 i ricoverati in area non critica e 98 quelli in terapia intensiva. Considerando infine la solo provincia berica, la situazione è la seguente: ospedale di Santorso 28 ricoverati, 2 dei quali in rianimazione; ospedale di Bassano 23 ricoverati, 4 dei quali in rianimazione; ospedale di Vicenza 44 ricoverati, 4 dei quali in rianimazione.