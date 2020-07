Coronavirus, 25 nuovi casi e oltre 3mila isolati: nel Vicentino altri quattro positivi

Alle 8 di mercoledì 29 luglio sono 19.891 i casi di contagio da Covid-19 accertati in Veneto dall'inizio della pandemia. Sono quindi 25 i nuovi positivi rispetto a martedì, 4 dei quali nel Vicentino. Gli attualmente positivi, a livello regionale, sono 784.

Report informatizzato_20200729_ore8.pdf

Scende invece il numero dei ricoverati, oggi sono infatti 31 i pazienti in area non critiva positivi (4 in meno), nessuno in Terapia intensiva. Altro dato rincuorante riguarda i decessi, nessuno nelle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cresce invece il numero delle persone poste in isolamento domiciliare: 3.074 contro i 2790 di martedì di cui 63 con sintomatologia (6 nel Vicentino).