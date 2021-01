Coronavirus, respiro per gli ospedali e contagi "contenuti": 35mila attualmente positivi

Rispetto alla mattinata di venerdì si contano altri 272 contagi da Covid-19 in Veneto (32 nel Vicentino). Gli attualmente positivi scendono ancora toccando quota 35.509. Calo anche dei positivi ricoverati che in area non critica sono 1.472 (-37) e in Terapia intensiva 223 (-17). Ventisette sono invece le vittime per un totale di 8.909 da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 29 GENNAIO ORE 17

Sono 985 i nuovi positivi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, l'incidenza (positivi su tampone) è pari a 2,41% . Per quanto riguarda i ricoveri, sono 2300 i positivi ricoverati: 2.022 in area non critica (-64) e 278 in Terapia intensiva. 53 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 29 GENNAIO ORE 8