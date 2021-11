Coronavirus, ancora in aumento contagi e ricoveri

Più di 28mila attualmente positivi e altri 6 decessi, ma il bollettino di Azienda Zero sull'emergenza Covid-19 segnala anche la crescita di ricoverati in ospedale per il virus. Anche il Veneto è insomma in piena quarta ondata, con altri 2.082 positivi al coronavirus che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore in regione.

Report del 28 novembre

Il totale dei tamponi positivi al virus da inizio pandemia è salito a 513.531 mentre i veneti che oggi sono positivi sono 28.896 (+1.284 da ieri) e quelli negativizzati sono 472.688 (+792 da ieri). I morti per Covid-19 in Veneto sono arrivati a 11.947 (+6 da ieri) ed i pazienti per Covid-19 negli ospedali regionali sono 513 in area non critica e 93 in terapia intensiva.