Coronavirus, il report delle ultime 24 ore: 3 decessi nel Vicentino

L'aggiornamento del 28 agosto di Azienda Zero con i dati del bollettino. In Veneto lieve aumento dei positivi e dei ricoveri in terapia intensiva

Calano i ricoveri in area non critica, ma aumentano quelli in terapia intensiva, mentre il numero dei negativizzati non riesce a pareggiare quello dei nuovi contagi in Veneto. Lo si apprende dal bollettino del 28 agosto di Azienda Zero, che conta altri 864 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi (di cui 3 nel Vicentino) da venerdì.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria dunque, in regione sono stati registrati complessivamente 453388 casi di Covid-19, 12809 (+129) dei quali attualmente positivi e 428898 (+730) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11681 (+5).

In provincia di Vicenza sono emersi 93 nuovi casi per un totale di 73799, di cui: 1792 tuttora affetti dal coronavirus, 69880 negativizzati e 2127 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 220 (-3) persone in area non critica, 178 delle quali ancora positive, e 51 (+4) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Considerando solo la provincia di Vicenza, si contano 30 (-4) pazienti positivi in area non critica e 2 (-1) in terapia intensiva.

Report del 28 agosto