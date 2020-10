Coronavirus, oltre mille contagi e due decessi: salgono i ricoveri, Vicenza +186

Sono 1.036 i nuovi casi di contagio in Veneto che fanno schizzare a 19.517 gli attualmente positivi (46.992 la conta totale). 2.344 sono invece i deceduti a fronte di altri due decessi registrati nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO REGIONALE 27 OTTOBRE ORE 8

I ricoverati positivi in area non cririca sono 664 (+26) mentre 83 sono in Terapia intensiva (+2). La situazione nei nosocomi vicentini appare in linea con il resto della regione: 40 i positivi non gravi a Santorso, 43 al San Bortolo, 15 a Noventa, 9 a Valdagno e 1 a Bassano. Per quanto riguarda le Terapie intensive, 5 i positivi all'ospedale AltoVicentino e 7 al San Bortolo.