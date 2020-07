Covid-19: "Ad oggi 38 focolai, il 70% asintomatici", a breve nuova ordinanza

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto fare il punto della situazione sul contagio da Covid-10 in regione. Importante è il raffronto tra i dati del 18 maggio, giorno in cui si sono allentate le restrizioni del lockdown e quelli attuali.

I positivi ad oggi sono 19.845 (+15, 9 nel Vicentino) sui 1.1874.670 tamponi effettuati (il 18 maggio erano 18.950) mentre le persone in isolamento sono oggi 1.153 in meno 3.870 contro i 2.717 di oggi). I ricoverati, il 18 maggio, erano 541 (263 positivi) contro i 114 attuali (31 positivi) mentre le terapie intensive vedevano 51 ricoverati (22 positivi) contro i 6 di oggi (tutti negativi). L'unico dato che aumenta è quello dei decessi 1.803, il 18 maggio e 2.064 oggi.

"Ad oggi sono 38 focolai attivi: 19 autoctoni e 19 importati, stranieri - ha dichiarato Zaia - Il virus non se n'è andato, da dei segnali diversi e per questo è fondamentale rispettare le indicazioni: mascherina in locali chiusi e assembramenti e igienizzazione delle mani".

"L'impatto del virus sugli ospedali non c'è - sottolinea Zaia - siamo davanti al 70% dei positivi che sono asintomatici e l'età dei positivi si è abbassata: ora sono i 40enni che si ammalano".

E ancora: "Abbiamo avuto una riduzione dei focolai i primi 10 di luglio poi c'è stato un aumento portato da casa extra europei - continua - Abbiamo tanti isolamenti questo sì".

"I tamponi servono ma non si può far tutto con i tamponi - spiega il governatore - ad oggi 1 veneto su 5 è stato sottoposto a tampone. Il pensiero va alla prossima ondata annunciata per settembre. Vedrete che alla fine ci daranno un test che andremo a comprarci in farmacia, come quello della glicemia, perchè è troppo importante questa pandemia perchè resti strutturata".

"In settimana presenteremo una nuova ordinanza perchè il 31 luglio scadono i termini del Dpcm e, ultimo aspetto, vi presenteremo il nuovo piano di sanità pubblica 2020/2021 frutto dell'esperienza che abbiamo fatto in questi mesi".