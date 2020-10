Coronavirus, oltre mille nuovi positivi in Veneto e nove i decessi: Vicenza +171

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 490 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (oltre mille nelle ultime ore). Gli attualmente positivi sono 18.509 e salgono a 2.342 i decessi (9 da domenica).

BOLLETTINO 26 OTTOBRE ORE 17

La situazione nei nosocomi del Veneto vede 638 pazienti ricoverati (+28) in area non critica e 81 in Terapia intensiva (+5). Negli ospedali del Vicentino la situazione è in linea con il resto della regione. Dopo la riapertura a degenti Covid di Valdagno e Bassano, i numeri maggiori si registrano all'ospedale Altovicentino e al San Bortolo con oltre 40 degenti in area non critica