Covid-19, altri 36 casi accertati e oltre 350 persone in isolamento: stabili i ricoveri

BOLLETTINO ORE 17

Rispetto alla mattinata si contano altri 6 contagi da Covid-19 in Veneto. Uno di questi a Vicenza e provincia. Sono dunque 19.713 i casi rilevati in regione dall'inizio della pandemia, 649 gli attualmente positivi.

Muta il numero dei ricoverati in area non critica positivi al Covid-19, 31 contro i 35 del mattino, ma due sono anche i decessi in ospedale (1.433 da inizio pandemia) e due i pazienti positivi ricoverati in Terapia intensiva.

BOLLETTINO ORE 8

L'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di mercoledì 22 luglio, rileva altri 30 positivi al Covid-19. Le province maggiormente colpite sono Venezia e Padova mentre a Vicenza non viene segnalato nessun nuovo caso. La conta dei contagiati sale a 19.797 di cui 643 attualmente positivi.

Aumenta in maniera importante il numero degli isolmenti domiciliari: 2.180 contro i 1.827 segnalati martedì. Di questi, 184 sono residenti a Vicenza e provincia. Non si segnala alcun decesso nè nuovo accesso in reparto, sia per quanto riguarda le Terapie intensive che le aree non critiche.