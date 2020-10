Coronavirus, altri 145 positivi e 8 decessi: salgono i ricoveri in area non critica

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 149 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, di questi 21 nel Vicentino. Gli attuamente positivi sono dunque 9.976.

Aumento importante dei positivi ricoverati in area non critica, +31 (427 totali), e + 6 in Terapia intensiva per un totale di (50 totali). Non ci sono grandi variazioni per gli ospedali del Vicentino, solo Santorso registra un +2 in area non critica. Salgono invece a 2.265 i decessi con gli 8 morti registrati nelle ultime 8 ore.

BOLLETTINO 20 OTTOBRE ORE 17

In Veneto sono 502 i positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (59 nel Vicentino). 9845 gli attualmente positivi in Veneto, 13061 in isolamento, 486 i ricoverati (di cui 396 positivi), invariato il numero dei pazienti positivi ricoverati in Terapia intensiva (52). Il 75% delle persone in isolamento è positivo al virus. I sintomatici sono 169 su 9845 positivi, vale a dire l'1,71%.

BOLLETTINO 19 OTTOBRE ORE 8