Coronavirus, boom di positivi tra i vacanzieri: nuove linee guida per la scuola dell'obbligo

Su 1 milione e 500mila tamponi effettuati ad oggi, mercoledì 2 settembre, la conta dei contagi raggiunge quota 23.189, di questi, gli attualmente positivi sono 2.556 (312 a Vicenza, +8), ma solo il 4,58% è sintomatico. Nelle ultime 24 ore si contano dunque 163 casi in più, la più parte si riferisce alla positività dei tamponi effettuati al rientro dei vacanzieri. A riferirlo è il governatore del Veneto Luca Zaia.

Il presidente ha dato anche un primo elemento circa i test saponetta effettuati sul personale scolastico: "Ad oggi abbiamo rilevato 481 positivi ma, non si tratta di positivi veri, la saponetta effettua uno screen che poi va verificato attraverso il tampone per cui di questi non è detto che ci siano nuovi casi di contagio da Covid-19", ha precisato Zaia.

Per quanto riguarda i decessi, il dato rimane invariato rispetto a martedì: 2.123. Le persone in isolamento sono invece 7.618 di cui positive 117 (1,53%). I ricoverati in area non critica sono 152 di cui 70 positivi, 13 in Terapia intensiva (ma solo 9 positivi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda il ritorno alla scuola dell'obbligo, ancora avvolto da molte incognite, il governatore del Veneto e l'assessore Lanzarin hanno annunciato l'invio delle linee guida, dal punto di vista sanitario. Tra le novità rispetto a quanto ventilato sino ad oggi non c'è più l'automatismo della chiusura della scuola nel caso di positività bensì, "nel caso in cui ci siano delle situazioni in cui il bambino presenta dei sintomi - spiega Lanzarin - il bambino viene allontanato dall'aula e sistemato in una stanza da solo, vengono chiamati i genitori, lo portano dal medico e il pediatra valuterà se fare il tampone. Nel caso in cui il tampone è negativo il pediatra farà un'attestazione che permette di rientrare in classe, se il tampone è positivo viene contattato lo Spis che effettuerà un'indagine epidemiologica. Quindi scatta il piano di sanità pubblica ma non viene chiusa la scuola a meno che non si riveli la presenza di un focolaio. Si valuterà in base alla situazione".