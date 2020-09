Coronavirus, 110 nuovi casi in Veneto: aumenta il numero dei pazienti positivi

Sono 110 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto. La conta dei positivi da inizio pandemia sale dunque a 25.609 di cui 3.045 attualmente positivi. Per quanto riguarda il territorio vicentino, sono 19 i nuovi casi mentre il totale degli attualmeten positivi è di 436. Questi i dati principali diffusi da Azienda Zero attraverso il consueto bollettino regionale, aggiornato alle 8 di sabato 19 settembre.

BOLLETTINO REGIONALE 19 SETTEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, aumentano i ricoveri di pazienti positivi in area non critica, 118 alle 17 di venerdì e 125 (12 al San Bortolo e 10 a Santorso) alle 8 di sabato, mentre 10 sono i positivi ricoverati in Terapia intensiva (1 a Santorso). I decessi sono ad oggi 2.158.