Coronavirus, oltre 67mila attualmente positivi e 39 decessi: Terapie intensive in calo

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 1.448 casi di contagio da Covid-19. Alle 17 sono infatti 67.459 gli attualmente positivi in Veneto, 12.804 nel Vicentino (+296).

BOLLETTINO 19 NOVEMBRE ORE 17

Il numero dei positivi ricoverati sale a 2.157 in area non critica (+36) e 276 in Terapia intensiva (-6). Sono invece 23 i decessi nella giornata di giovedì che sommati ai 16 della mattinata portano il numero dei decessi a 3.096.

BOLLETTINO 19 NOVEMBRE ORE 8