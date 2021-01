Coronavirus, calano i ricoveri ma 60 sono i decessi nelle ultime 24 ore

Rispetto alla mattinata si registrano in Veneto altri 485 contagi (40 nel Vicentino), gli attualmente positivi salgono a 69.691. Per quanto riguarda i ricoveri, i numeri continuano ad essere in calo: 2.217 in area non critica (-16) e 327 (-9) in Terapia intensiva. Il dato che aumenta è quello dei decessi, 60 nelle ultime ore (8.106 la conta delle vittime da inizio pandemia).

BOLLETTINO VENETO 18 GENNAIO ORE 17

Alle 8 di lunedì 18 gennaio si contano 69.083 positivi in Veneto a fronte di 998 nuovi contagi su oltre 19mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (incidenza positivo su tampone pari al 5,4%). Calano i ricoveri, per quanto riguarda l'area non critica sono 2.661 i ricoverati (-54) e 354 in Terapia intensiva. Quarantasette sono infine i decessi per un totale di 8.025 vittime da inizo pandemia.

BOLLETTINO VENETO 18 GENNAIO ORE 8