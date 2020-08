Coronavirus, 23 nuovi casi: uno a Vicenza, situazione stabile negli ospedali

Sono 23 i nuovi casi di contagi registrati in Veneto alle 8 di martedì 18 agosto. È questo il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero. La conta dei positivi da inizio pandemia sale dunque a 21.316 di cui 1.688 attualmente positivi. Rispetto alla giornata di lunedì, nel territorio Vicentino si registra un solo caso.

BOLLETTINO ORE 8 18 AGOSTO

Per quanto riguarda invece i ricoveri, salgono a 42 i positivi in area non critica (di cui 1 al San Bortolo ed uno a Santorso) mentre sono sei in Terapia intensiva (1 a Vicenza). Aumento di una sola unità per reparto rispetto a lunedì. La conta dei decessi sale a 2.098 (+1).