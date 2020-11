Coronavirus, oltre 63mila positivi: 57 decessi e altri 78 ricoveri

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 995 casi di contagio da Covid-19 in Veneto; di questi 251 nel Vicentino. Gli attualmente positivi salgono dunque a 63.289.

BOLLETTINO 17 NOVEMBRE ORE 17

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano altri 73 ingressi in area non critica (2.053 totali) e 5 in Terapia intensiva (271 complessivi).

BOLLETTINO 17 NOVEMBRE ORE 8

Gli attualmente positivi in regione sono 63061 mentre le persone in isolamento sono 28360. Negli ospedali veneti sono ricoverate attualmente 2371 persone, 2091 (-3) dei quali in area non critica e 280 (+15) in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, le percentuali per classi di età maggiormente colpite sono le seguenti: 24,8% dai 70 agli 80 anni; 24,8% dagli 80 agli 85 anni; dagli 85 anni in su il 38,3%, mentre gli over 65 il 7%.