Coronavirus, Zaia: "Il virus c'è ancora ma alta percentuale degli asintomatici"

Su 1 mln e 380mila tamponi effettuati in Veneto i positivi sono 21.256 positivi (dall'inizio della pandemia) di cui 1.634 attualmente positivi. Per quanto riguarda gli isolati invece sono oggi, lunedì 17 agosto, 6.394 di cui positivi solo 25,55%.

Gli ospedali sono "in salute", sono infatti solo 119 i ricoverati e 5 in Terapia intensiva.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8 17 AGOSTO

Elementi che portano il governatore Zaia ad una considerazione: "Il virus c'è, sappiamo che c'è in misura importante da fuori (almento 55% dei positivi ha una storia epidemiologica che arriva dall'estero) e che ad oggi la maggior parte sono sintomatici".

Per quanto riguarda invece i tamponi effettuati ai vacanzieri in rientro da Grecia, Malta, Spagna e Croazia sono 37 i positivi tra gli oltre 13mila tamponi effettuati in due giorni ( il 2,6 per mille).

Sulla chiusura delle discoteche il presidente del Veneto sottolinea come, in fase di dibattito con il governo centrale, abbia chiesto quantomeno che gli esercenti vengano ristorati a seguito della serrata: "Non vorrei che qualcuno che si fosse messo l'anima in pace così". Per quanto riguarda il ritorno all'obbligo delle mascherine: "Le 18 è stato individuato come l'orario degli assembramenti".