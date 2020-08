Coronavirus, altri 59 casi in Veneto: 12mila i tamponi su turisti di rientro dalle vacanze

AGGIORNAMENTO ORE 17

Rispetto alla mattinata, si contano altri 15 casi, 59 nelle ultime 24 ore. La conta dei contagi da inizio pandemia è di 21.225 di cui 1.610 attualmente positivi. Per quanto riguarda i ricoveri, la situazione rimane invariata.

BOLLETTINO ORE 17 16 AGOSTO

Gli isolati sono invece 6.394 di cui 65 con sintomatologia. Di questi 707 in provincia di Vicenza (8 con sintomi).

AGGIORNAMENTO ORE 8

Alle 8 di domenica 16 agosto si contano altri 44 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, di questi due si registrano nel Vicentino. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è pari a 21.210 di cui 1607 attualmente positivi.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8 16 AGOSTO

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 35 i positivi ricoverati in area non critica (1 a Vicenza e uno a Santorso) mentre 4 sono in Terapia intensiva. La conta dei decessi è ferma a 2096.

Relativamente ai tamponi alle persone in rientro da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, in due giorni sono stati oltre 12 mila. Oggi, domenica 16 agosto, altra giornata di grande afflusso per i “punti tampone” allestiti dalle Ulss e Aziende della regione: alle ore 13 erano oltre 5300 i tamponi effettuati. Come già era avvenuto il giorno di Ferragosto anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento.

All'Ulss 7 Pedemontana sono 283 i tamponi effettuati suddivisi in: 58 a Marostica, 46 a Bassano 46, 74 all’ospedale di Santorso e 105 a Schio. Nei due giorni i tamponi effettuati sono stati 754.

All'Ulss 8 Berica sono stati invece 398: 237 a Vicenza, 116 ad Arzignano e 45 a Noventa Vicentina 45.