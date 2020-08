Covid-19, altri 84 positivi di cui 6 nel Vicentino: ricoveri in diminuzione

Sono 84 i nuovi casi di contagio accertati in Veneto alle 8 di sabato 15 agosto. Di questi ben 49 sono ricollegabilli al focolaio di Treviso mentre 6 sono stati rilevati sul territorio Vicentino. Sono dunque 1.560 gli attualmente positivi sui 21.132 registrati in Veneto dell'inizio della pandemia.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8

Diminuiscono i ricoveri, ad oggi sono infatti segnalati 3 pazienti in uscita rispetto a venerdì per quanto riguarda le aree non critiche quindi i positivi sono 38 (3 al San Bortolo e uno a Santorso) mentre in Terapia intensiva sono 4 (1 dei quali a Vicenza). Mentre la conta dei decessi è pari a 2.096 (ospedalieri ed extra).