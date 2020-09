Coronavirus, solo tre casi nel Vicentino: 1000 gli isolati, positivi meno della metà

L'ultimo bollettino regionale diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di lunedì 14 settembre, segnala 32 nuovi casi di contagio da Covid-19, la più parte nella provincia veronese, mentre solo 3 a Vicenza e provincia. I contagi da inizio pandemia salgono dunque a 24.864 di cui 2.983 attualmente positivi. Gli isolati, a livello regionale, sono 6.957 di cui 1.954 positivi, per quanto rigaurda la provincia berica sono 1.001 le persone poste in isolamento ma solo 356 positive.

BOLLETTINO REGIONALE ORE 8 14 SETTEMBRE

Per quanto riguarda i ricoveri, non ci sono grandi variazioni rispetto a domenica, rimangono 14 i positivi in Terapia intensiva (1 a Vicenza) e 96 in area non critica (11 al San Bortolo e 7 a Santorso). Infine, si registra un decesso nelle ultime 24 ore per un totale di 2.144 morti (ospedalieri e non) dallo scorso 21 febbraio.