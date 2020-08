Coronavirus, 29 nuovi casi e quasi 6mila in isolamento: ricoveri stazionari

Sono 29 i nuovi positivi in Veneto e 5.799 gli isolati. Sono questi gli ultimi dati che emergono dal bollettino diffuso da Azienda Zero, relativo alla diffusione del Covid-19 a livello regionale, aggiornato alle 8 di mercoledì 12 agosto. La conta dei contagi, da inizio pandemia, sale a 20.801 di cui 1.333 attualmente positivi.

Dei 29, 3 si registrano nel Vicentino ai quali si sommano i 744 isolati di cui 9 con sintomatologia.

BOLLETTINO REGIONALE 12AGOSTO ORE 8

Per quanto riguarda i ricoveri, la situazione appare in linea con i giorni precedenti ovvero, 33 pazienti positivi in area non critica e 6 in Terapia intensiva. Fermo il dato relativo ai decessi, 2.092 tra ospedalieri ed extra.