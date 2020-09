Coronavirus, 95 nuovi positivi ma invariati i ricoveri: un decesso nelle ultime 24 ore

Sale a 24.529 il numero dei contagi da Covid-19 in Veneto, 95 i nuovi positivi (16 nel Vicentino) rilevati nell'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di venerdì 11 settembre. Gli attualmente positivi sono 2.964 di cui 458 a Vicenza e provincia. Gli isolati sono invece 7.908 di cui 2.029 positivi (2.301) viaggiatori. Nel Vicentino gli isolamenti sono pari a 1.125 (352 positivi).

BOLLETTINO ORE 8 11 SETTEMBRE

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, ad oggi sono 91 i positivi ricoverati nei nosocomi veneti (10 al San Bortolo e 7 a Santorso), in area non critica, 11 in Terapia intensiva. La conta dei morti (ospedalieri e non) è pari a 2.138, uno in più rispetto a giovedì. Mentre i negativizzati sono 19.427.