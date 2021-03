Coronavirus, numeri bassi ma in aumento: la curva sale anche negli ospedali

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 435 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (61 nel Vicentino). Lieve decremento degli attualmento positivi, 24.847. La situazione negli ospedali vede in un incremento in area non critica di 28 unità (834 positivi totali) e 3 in Terapia intensiva (115 totali). Quindici sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 1 MARZO ORE 17

Sono 603 i positivi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore sui 10.586 tamponi effettuati, l'incidenza è del 5.70%. Gli attualmente positivi sono dunque 24.910. Per quanto riguarda invece i ricoveri, si contano oggi 1.195 positivi in area non critica (-7) e 129 in Terapia intensiva (-2); 5 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 1 MARZO ORE 8