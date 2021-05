Alle 8 di sabato 1 maggio si contano 547 nuovi contagi (103 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono 21.776.

Per quanto riguarda i ricoveri i numeri sono in nerra discesa con 907 positivi in area non critica (-58) e 154 in Terapia intensiva (+1). Infine 8 sono i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 1 MAGGIO ORE 8