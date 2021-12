Covid nelle scuole, aumentano i contagi: il report

I positivi rilevati nelle scuole sentinella sono 3.369 con 16.216 studenti in quarantena. Sono questi gli ultimi dati che arrivano dal monitoraggio effettuato dalla Regione Veneto in determinati istituti che hanno aderito all'attività di screening. Dati aggiornati al 1° dicembre.

Per quanto riguarda invece insegnanti e del personale non scolastico sono 263 i positivi (+44 rispetto all'ultimo report) per un totale di 846 in quarantena e 1.095 in attesa di monitoraggio.

I casi sono concentrati in particolar modo nella scuola primaria (35,6%) e nella scuola secondaria di secondo grado (24,2%). Quindi nella secondaria di primo grado (22%) e le scuole d'Infanzia (15%). Infine su 34.179 tamponi salivari eseguiti sono stati rilevati 39 studenti positivi e asintomatici.