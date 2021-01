Coronavirus, la curva scende: Veneto "verso l'arancione". Palù: "AstraZeneca in approvazione Ema"

La situazione contagi da Covid-19 in Veneto continua ad essere in calo. In diretta dalla sede regionale della Protezione civile, il governatore Luca Zaia dà lettura degli ultimi dati e sottolinea come in questo momento ci siano 100 posti liberi in Terapia intensiva. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano, "C'è stato un problema informatico", sottolinea Zaia: "I ricoveri oggi sono in calo: sono 3.158, -60 in area non critica e -2 in intensiva. Siamo al 15° giorno di calo di ricoveri".

BOLLETTINO VENETO 15 GENNAIO ORE 8

Dati che però non permetteno di dire che ne siamo fuori in quanto: "Siamo circondati da regioni che continuano a salire", precisa il governatore. Oggi intanto è la giornata della riclassificazione: "Ci attendiamo l'arancione nonostante l'Rt sia sotto l'1 in virtù del tasso alto di ospedalizzazione, che ricordo essere il sesto in Italia", spiega Zaia.

Il dato triste rimane quello dei decessi: "I nostri medici hanno preso in carico tutti i pazienti, nessuno è rimasto a terra e a differenza di marzo non abbiamo chiuso tutte le altre attività sanitarie", sottolinea il presidente regionale.

Per quanto riguarda invece il piano vaccinale, interviene il presidente Aifa Giorgio Palù. Il Veneto ne ha già somministrate oltre il 75% e sta per partire anche la vaccinazione con il Moderna. "Il 29 gennaio sarà valutato AstraZeneca - spiega Palù - Questo vaccino ha dovuto fare un supplemento d'indagine chiesto dall'Ema per alcune questioni scientifiche. Io penso che verrà approvato".