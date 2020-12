Coronavirus, 22 vittime e oltre 2mila nuovi casi in Veneto: stabili i ricoveri

Sono 104.022 le persone attualmente positive al Covid-19 in Veneto, 2.154 (303 nel Vicentino) quelle rilevate nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 24 DICEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda i ricoveri si contano 2.630 pazienti positivi ricoverati ina rea non critica (-2) e 351 in Terapia intensiva (+1). Ventidue sono invece i morti delle ultime ore per un totale di 5.859 vittime da inizio pandemia.