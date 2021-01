Coronavirus, quasi 95mila attualmente positivi e oltre 80 decessi: il bilancio delle ultime ore

Alle 17 di lunedì si contano altri 1.837 contagi in Veneto (166 nella provincia di Vicenza). Pesante il dato relativo ai decessi, ben 85 nelle ultime ore. Numeri in discesa negli ospedali con 2.692 positivi in area non critica (-14) e 364 in Terapia intensiva (-4).

BOLLETTINO VENETO 4 GENNAIO ORE 17

Sono 1682 in più i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore (con una percentuale del 12,69 sui tamponi fatti) con 94956 attualmente positivi e 3459 ricoverati in totale, dei quali 400 (+4) in Terapia intensiva e 3059 (+27) in area non critica. Purtroppo altri 50 decessi in più rispetto a domenica.

BOLLETTINO VENETO 4 GENNAIO ORE 8