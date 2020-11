Coronavirus: Basilica Palladiana, Teatro Olimpico e Musei civici chiusi fino al 3 dicembre

A prescindere dall’area di appartenenza delle Regioni, fino al prossimo 3 dicembre su tutto il territorio nazionale saranno applicate le restrizioni. ll nuovo dpcm firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte chiude musei e mostre in tutta Italia, ma anche biblioteche, archivi e tutti i luoghi della cultura. Rimangono invece aperte le chiese (che saranno l’unica alternativa per gli amanti dell’arte) per ammirare alcune delle numerose opere collocate in luoghi religiosi a Vicenza.

Si potranno ammirare all'esterno i 23 monumenti palladiani inseriti nella lista di beni "Patrimonio dell'umanità", l'Arco delle Scalette, la Chiesa di Santa Maria Nova (l'unica chiesa palladiana a Vicenza), la Loggia Valmarana nei Giardini Salvi, la cupola e il portale nord della Cattedrale, la Cappella Valmarana nella chiesa di Santa Corona.

"Uno stop ai luoghi della cultura necessario ma doloroso è quello che ci impone l'ultimo dpcm del presidente del consiglio dei ministri - è questo il commento dell'assessore alla cultura Simona Siotto che vede ancora una volta le porte dei musei della città chiudersi di fronte alla necessità di tutelare la salute pubblica -. Purtroppo non possiamo fare altro che adeguarci con la speranza di superare prima possibile questo nuovo momento critico. Siamo costretti a chiudere i musei e ad annullare visite guidate e iniziative culturali. Abbiamo comunque deciso di garantire l'apertura dell'ufficio turistico di piazza Matteotti e l'infopoint di Monte Berico, per informazioni, almeno il fine settimana".

Da venerdì 6 novembre chiudono il Teatro Olimpico, la Basilica palladiana, il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza. La chiesa di Santa Corona rimarrà aperta solo per le celebrazioni religiose.

Inoltre tutte le viste guidate del calendario VicenzaTour sono annullate fino al 3 dicembre.

"Le conversazioni con il conservatore" del Museo Naturalistico Archeologico, che avrebbero preso il via domenica 8 novembre, sono annullate e verranno riprogrammate appena possibile.

Sono naturalmente sospesi fino al 3 dicembre tutti i convegni e gli incontri alla presenza di pubblico nei Musei civici (Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo naturalistico archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona) e in Basilica palladiana.

Da giovedì 5 novembre saranno chiuse al pubblico tutte le sedi della biblioteca civica Bertoliana, mentre i musei civici chiudono da venerdì 6 novembre, nell'ambito delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il provvedimento viene assunto dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre che dispone fino al 3 dicembre la sospensione in tutto il territorio nazionale di “mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”.

Rimangono aperti gli uffici turistici- IAT di piazza Matteotti, il sabato e la domenica dalle 9 alle 17.30 e l'info point di Monte Berico, la domenica dalle 9 alle 13 fino al 27 dicembre.

Con la chiusura della Basilica palladiana rimane chiuso anche l'infopoint mentre sono sospese le visite all'area archeologica.