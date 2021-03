Coronavirus: chiusi i musei e annullate le iniziative per l'8 marzo

Il Veneto da lunedì 8 marzo ritorna in fascia arancio con la conseguente chiusura dei musei e degli istituti culturali riaperti da appena un mese.

Sono annullate anche le iniziative organizzate dall'assessorato alla cultura per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, che prevedevano oltre all'apertura straordinaria dei Musei civici e dei musei partner, visite guidate dedicate alle donne. Viene sospesa, inoltre, la mostra delle opere del pittore Romano Lotto, in fase di allestimento negli spazi ipogei di Palazzo Chiericati, la cui inaugurazione era prevista venerdì 12 marzo.

«Con grande rammarico siamo costretti a chiudere nuovamente i nostri musei in un momento in cui, dopo un mese dalla riapertura, stavamo avviando nuove iniziative culturali - spiega l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Per la seconda volta ci vediamo costretti anche a rinviare la mostra di Palazzo Chiericati dedicata a Romano Lotto, già prevista alla fine del 2020, e in corso di allestimento negli spazi ipogei del museo civico. Ci atteniamo alle disposizioni per la tutela della salute pubblica e ci auguriamo di riaprire quanto prima gli istituti della cultura vicentina».