Coronavirus, chiusa l'area Covid al San Bassiano

Nella giornata di giovedì sono stati trasferiti all’Ospedale di Comunità di Marostica gli ultimi pazienti che erano ricoverati nell’Area Covid dell’ospedale San Bassiano, che viene così ufficialmente chiusa, sancendo il ritorno alle attività ordinarie già da lunedì 7 marzo delle unità operative del dipartimento medico e la riapertura della day /week surgery.

All’ospedale di Bassano restano per il momento ricoverati quattro pazienti Covid assistiti in Terapia Intensiva, che per le loro condizioni non risultano trasferibili, mentre eventuali nuovi ricoveri covid - considerati i numeri molto ridotti dei contagi - saranno d’ora in avanti concentrati sull’ospedale di Santorso. Questo nell’ottica di razionalizzare le risorse di personale, fermo restando che anche l’ospedale Alto Vicentino sta beneficiando della significativa riduzione dei ricoveri Covid, con conseguente progressiva e ormai quasi completa ripresa delle attività ordinarie.

«Aspettavamo da tempo di poter dare questa notizia - sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza - che è l’occasione per rimarcare ancora una volta il grande lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari del San Bassiano per lo straordinario impegno e professionalità che hanno dimostrato durante questa lunga e difficile “quarta ondata”. Proprio grazie alla loro dedizione siamo riusciti a gestire al meglio i ricoveri Covid degli ultimi mesi, garantendo allo stesso tempo non solo tutte le operazioni e le visite ambulatoriali urgenti, ma anche molti altri interventi che formalmente eravamo autorizzati a sospendere. C’è stato un grande lavoro di squadra tra gli ospedali di Bassano, Santorso e Asiago e mi auguro che l’esperienza di questa stretta collaborazione sia ormai entrata nel DNA dell’Azienda».