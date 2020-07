Insegnante positiva al Covid presso il centro estivo: in isolamento 9 minori

Domenica 26 luglio è risultato positivo al tampone un uomo di Bassano del Grappa. Tra i suoi contatti stretti, posti immediatamente in isolamento e sottoposti a propria volta al tampone, figurava anche una donna che lavora come insegnante presso un Centro Estivo di Bassano del Grappa. L’esito del tampone, arrivato ieri pomeriggio, ha evidenziato la positività anche per quest’ultima. Immediatamente l’ULSS 7 Pedemontana ha messo in atto il protocollo regionale, con la chiusura della struttura già dalla giornata di mercoledì per alcuni giorni (da 2 a 5), al fine di procedere con una completa e accurata sanificazione degli ambienti.

Parallelamente sono stati posti in isolamento fiduciario i bambini che negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con l’insegnante: complessivamente si tratta di 9 minori, per 6 nuclei familiari coinvolti, per i quali i tamponi sono già stati svolti nella giornata di oggi; per ulteriore precauzione, inoltre, domani saranno sottoposti a tampone anche gli altri bambini affidati alla struttura, pur non essendo contatti stretti.

«Il centro estivo aveva messo in atto tutte le procedure previste per il contenimento del contagio, in particolare l’organizzazione delle attività per piccoli gruppi, e questo ha consentito di ridurre al minimo il numero di bambini posti in isolamento, precisa l'Ulss 7 con una nota.

Il bollettino diffuso mercoledì evidenzia 4 nuovi casi di positività: oltre all’insegnante, si tratta del marito e del figlio di una donna di nazionalità rumena (individuata al Pronto Soccorso di Santorso, in quanto non risulta abbia compiuto viaggi di recente) e di una donna rientrata dal Kosovo due settimane fa e messa in isolamento fiduciario preventivo, risultata positiva al tampone di controllo previsto a conclusione della quarantena.