Coronavirus, boom di positivi in Veneto; più di 10mila in isolamento

Boom di contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Preoccupano i dati dei bollettini della Regione, aggiornati alle ore 17 di mercoledì. Sono infatti 396 i nuovi tamponi positivi registrati in tutto il territorio, 77 dei quali nella sola provincia di Vicenza. In aumento anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, che hanno raggiunto la cifra di 10.417, 1.274 a Vicenza e provincia. Di questi, 155 (8 nel Vicentino) presentano sintomi. Nell'arco di 24 ore si sono purtroppo registrati anche 3 decessi. Gli attualmente positivi in Veneto sono in totale 4857, dei quali 644 nel Vicentino.

Sempre sotto controllo la situazione negli ospedali del Veneto con 240 ricoverati positivi, 16 dei quali in terapia intensiva. L'incremento, rispetto alle 17 di martedì è stato di 8 ricoverati, 7 in area non critica e 1 in terapia intensiva.

Rispetto alla fase 1 (a marzo era del 46%) la percentuale di terapie intensive sui ricoverati si è ridotta al 7,6%. I ricoverati in sono diminuiti, l’età media dei pazienti in TI si è lievemente ridotta ed è inferiore a quella della fase 1. La durata media della degenza rimane su livelli più bassi della fase 1.

Report ore 8

Report ore 17