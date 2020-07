Coronavirus, in Veneto impennata degli isolamenti domiciliari

AGGIORNAMENTO ORE 17

Il report delle ore 17 indica un decesso avvenuto nelle ultime ore negli ospedali veneti. Aumentati anche i nuovi positivi: 14 in più rispetto a questa mattina, nessuno dei quali nel Vicentino. Il totale dei casi con tampone positivo - dato cumulativo - salgono a 19743, 669 dei quali attualmente positivi.

Negli ospedali sono state ricoverate 3 persone in area non critica, nessuna in terapia intensiva.

BOLLETTINO ORE 8

Il numero totale di casi con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 sale di +16 unità rispetto a ieri sera, raggiungendo così quota 19.729. A renderlo noto il bollettino della Regione delle ore 8. Sono invece 657 gli attualmente positivi in tutta la Regione. Dal report balza all'occhio l'impennata degli isolamenti domiciliari: 2424, vale a dire 244 in più rispetto a mercoledì sera. Sul numero totale degli isolamenti, solo in 22 presentano sintomi.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, non vi sono variazioni nel dato totale che vede 126 pazienti, sia tuttora positivi che negativizzati, accolti nelle varie strutture, di cui 119 in area non critica e 7 in terapia intensiva. Considerando però i soli pazienti al momento ancora positivi al virus Sars-CoV-2 ricoverati in Veneto, si riscontra un calo pari a -3 degenze in area non critica dove al momento vi sono 28 persone, mentre restano 2 i ricoveri in terapia intensiva.

Infine, in merito al numero dei decessi, in tutta la regione rispetto a ieri sera non si riscontrano variazioni, con il triste dato rimasto fermo a quota 2.062.

Nel Vicentino il dato cumulativo indica 2884 (-3 “casi riassegnati") persone infettate dall'inizio dell'epidemia. Sono invece 217 (33 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare, solo 2 delle quali presentano sintomi. Sempre 4 i ricoverati al San Bortolo, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Report Regione Veneto casi 23 luglio 2020 ore 8