Coronavirus, oltre mille nuovi casi in Veneto: salgono a 53mila gli attualmente positivi

Sono 1.247 i nuovi contagi in Veneto rilevati alle 8 di lunedì 9 novembre. Di questi 185 sono stati accertati nel Vicentino (quarta provincia per numero di nuovi casi). Gli attualmente positivi a livello regionale sono dunque 53.145.

BOLLETTINO ORE 8 9 NOVEMBRE

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 40 i nuovi ingressi, in area non critica, di Covid positivi registrati nelle ultime ore per un totale di 1.464 mentre uno solo in Terapia intensiva (195 totali). Sei sono invece i decessi, la conta delle vittime da inizio pandemia è salita a 2.595.