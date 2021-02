Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Dai dati che abbiamo il Veneto resterà in zona gialla»

Nelle ultime 24 ore sono 639 i nuovi contagi rilevati in Veneto su 39.047 tamponi effettuati, con un'incidenza dell'1,61. Gli attualmente positivi sono invece 30360, 504 in meno rispetto all'aggiornamento di ieri alle 17. I ricoverati per Covid continuano a diminuire: mercoledì sono 2069 quelli registrati, 211 dei quali in terapia intensiva, ma di questi ultimi sono 168 quelli negativizzati, mentre sono 1858 i pazienti in area non critica, vale a dire 48 in meno rispetto al giorno precedente. Il bilancio dei decessi nelle ultime 24 ore è di 57 morti.

Il bollettino delle ore 8 del 3 febbraio

Sono questi i dati del bollettino presentati da Luca Zaia durante il punto stampa di mercoledì. Numeri che indicano un calo continuo della curva epidemiologica in Veneto «L'incidenza in Veneto è sempre inferiore alla media nazionale», ha commentato il presidente della Regione annunciando «Venerdi non dovrebbe essere un problema la conferma del colore giallo, ma oggi si introduce un altro parametro ed è più facile passare di zona. Ripeto che ora non è una sfida per le zone, ma quello per la responsabilità dei cittadini»