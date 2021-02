Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Siamo senza vaccini: ci sono anziani che ci chiamano piangendo per esserci vaccinati»

La situazione in Veneto sull'epidemia da Covid-19 con i dati aggiornati secondo il bollettino di giovedì su contagi e ricoveri in regione, commentato dal presidente della Regione

Continua la discesa della curva epidemiologica in Veneto. La situazione, con i dati aggiornati dal bollettino delle ore 8 del 10 febbraio, sono stati resi noti come di consueto dal presidente della Regione. Nelle ultime 24 ore sono 828 i nuovi positivi, con un'incidenza (positivi su tamponi) del 2,18%. Gli attualmente positivi sono invece 25.971, in leggero aumento rispetto a martedì, mentre scendono ancora i ricoverati. Sono 1737, dei quali 170 in terapia intensiva (-11) e 1567 in area non critica (-23) 31 morti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 31.

BOLLETTINO ORE 8

Luca Zaia, in conferenza stampa, ha affrontato il tema dell'acquisto di vaccini da parte del Veneto, preannunciando che ci dovrebbero essere delle novità già per domani, 11 febbraio e riferendo che alla Regione sono arrivate altre tre proposte di acquisto di vaccini dopo le due già arrivate alla Direzione Sanitaria.

Il commento del Governatore rispetto alle critiche arrivate alla sua amministrazione per l'acquisto dei vaccini è stato molto duro: «Siamo senza vaccini, abbiamo anziani che piangono e che ci telefonano perché vogliono essere vaccinate e qualcuno dice che è una fuga in avanti? Non ho parole». E ha aggiunto: «Abbiamo la colpa di esserci preoccupati di andare a trovare i vaccini per i veneti. Possiamo almeno dire che facciamo una scelta per il bene comune? Capisco chi sospetta che questi si arricchiscano con i vaccini, ovviamente verifichiamo, ma noi ci preoccupiamo del futuro della salute dei cittadini»