Coronavirus in Veneto, 52 decessi nelle ultime 24 ore

I dati aggiornati a martedì 23 marzo sull'epidemia da coronavirus in regione.

Il bollettino del 23 marzo di Azienda Zero sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto sono stati resi noti nella mattinata di martedì dall'assessore Manuela Lanzarin. I dati indicano che 18353 molecolari e 25022 rapidi, per un totale di 43375 tamponi totali effettuati, hanno trovato 1966 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, con un incidenza (positivi trovati su tamponi effettuati) del 4,53%. Gli attualmente positivi sono invece 39083. Negli ospedali sono ricoverati 2013 (+55) persone, suddivise in 1753 (+39) in area non critica e 260(+16) nelle terapie intensive, se a questi si aggiungo 286 persone non covid in rianimazione, il totale dei posti letti occupati in area critica sono 546. Infine, rispetto a ieri, ci sono stati 106 dimessi e, purtroppo, altri 52 decessi.

«È indubbio che ci sono stati tutta una serie di aumenti per quanto riguarda la parte ospedaliera, ma è troppo presto per dire in che fascia saremo la prossima settimana, riusciremo a fare previsioni giovedì», ha commentato Lanzarin, fornendo i dati sulla situazione vaccini: «C'è stato confermato l'arrivo di 83mila dosi di Pfizer, non abbiamo ancora notizie di Moderna e di Astazeneca, ma potrebbero arrivare in settimana. La campagna sta andando avanti con 17224 dosi di vaccino inoculate ieri, 12308 prime dosi e 4906 seconde dosi. Il totale delle dose somministrate fino a oggi in Veneto sono 640456, mentre sono 203789 le persone che hanno completato il ciclo».

