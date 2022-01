Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Il virus sta diventando un'influenza e restiamo in zona gialla»

Il Veneto rimane in zona gialla la prossima settimana e probabilmente anche quella dopo. A dirlo, durante la conferenza stampa di oggi nella sede della protezione civile a Marghera, il presidente della Regione Luca Zaia che ha commentato i dati su casi e ricoveri di giovedì forniti da Azienda Zero.

I numeri del bollettino indicano ancora un boom di contagi "scovati" dai tamponi: altri 21.833 (ieri erano 21.209) i contagi nell'arco di 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 273.895 (contro i 265.072 di mercoledì). In totale sono invece 120 i dimessi nello stesso arco di tempo. Purtoppo ancora alto il numero dei morti a causa del coronavirus: 32 in una giornata. In miglioramento, invece, la situazione ospedaliera. Nei nosocomi del Veneto ci sono a oggi 1806 (-19) i ricoverati in area non critica e 204 (+3) quelli in terapia intensiva.

Veneto resta in zona gialla, si diceva. E infatti i numeri - sempre forniti da Zaia - lo confermano. L'Rt è all'1,22, mentre il tasso di occupazione delle terapie intensive è appunto sotto alla soglia (20%) del cambio di colore (ora è al 18%), così come quello dell'area medica (soglia 30%, attualmente è al 26%). L'incidenza è invece di 1.587 ogni 100.000 abitanti.

IL BOLLETTINO DEL 20 GENNAIO

«Dovremo aver raggiunto una fase di stallo, abbiamo parametri per dire che non andremo in zona arancione la prossima settimana e forse non ci andremo nemmeno la settima dopo, la vaccinazione ci ha dato una grande mano - ha commentato Zaia - la stragande maggioranza dei positivi è asintomatica, il virus si sta endemizzando, la variante Omicron è molto contagiosa ma non è altamente letale: è una scelta che il virus fa per diventare la nostra influenza».