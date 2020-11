Coronavirus, altre 9 vittime a Vicenza: anche un uomo di 58 anni

Altri 1842 nuovi positivi in Veneto rispetto alle ore 17 di giovedì portano a 76888 il numero degli attualmenti positivi in regione, secondo il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero. Rallentano invece i ricoveri, secondo l'ultimo report si trovano in ospedale 2576 pazienti in area non critica e 321in terapia intensiva. Sempre alto il bilancio dei morti: 24 nelle ultime ore.

L'avanzata del Covid continua anche a Vicenza con 14034 attualmente positivi nella provincia berica. Nella Ulss 8 berica si registrano + 445 nuovi positivi rispetto a ieri , ai quali si sommano i + 274 nel territorio di competena della Ulss 7. Sono 281 invece i posti letto occupati nei reparti dell'Ulss 8(-5), 22 dei quali in terapia intensiva. e 238 (+4) i ricoverati per Covid nelle strutture sanitarie dell'Alto Vicentino, 23 dei quali in terapia intensiva.

I decessi nelle ultime 24 a Vicenza e provincia sono stati 9. Tra loro un uomo di 58 anni di Noventa , uno di 82 anni di Castelgomberto, uno di 88 anni di Camisano Vicentino, uno di 84 di Creazzo, una donna di 92 anni di Vicenza, una di 93 di Sandrigo e una di 88 anni di Carrè.