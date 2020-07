Coronavirus a Vicenza: 9 nuovi positivi in una settimana e nessun decesso

Sono più di 17mila i tamponi effettuati nell'area di competenza dell'Ulss 8 nell'ultima settimana. I test hanno dato esito positivo su 9 persone. È quanto riferito dal report settimanale dell'azienda ospedaliera Berica. Al San Bortolo le terapie intensive rimangono vuote e i ci sono solo 4 ricoverati in area non critica. Nessun decesso si è registrato dallo scorso venerdì.

In totale i guariti negativizzati nell'Ulss 8 sono 1169 (+6 in una settimana) e i pazienti in sorveglianza passiva dimuniscono da 470 a 468. I pazienti dimessi sono invece 262 (+2).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Situazione stabile e andamento dell'epidemia in calo anche nell'Ulss 7 con solo un paziente ricoverato in area non critica a Santorso e nessun nuovo decesso registrato dal 6 luglio.