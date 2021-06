Coronavirus, il bollettino di domenica: zero decessi e terapie intensive in calo in Veneto

Il punto della situazione sull'andamento dell'infezione da Covid-19 in regione con i dati del bollettino di Azienda Zero aggiornati al 13 giugno

Secondo quanto indicato nel bolletino di oggi, domenica 13 giugno, a cura di Azienda Zero, sono 57 i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a sabato sera nel territorio della Regione Veneto. Di questi, sono 12 quelli registrati nel Vicentino

Cresce lievemente il dato dei casi di persone "attualmente positive" al coronavirus in Veneto, passando da 5.886 a 5.920 a livello regionale, così come nella provincia di Vicenza dove si è passati dai 859 "attuali positivi" di sabato sera ai 864 indicati nel bollettino di domenica mattina. Resta invece immutato il numero delle vittime da inizio pandemia, fermo a quota 11.600 in tutto il Veneto e a 2123 nella singola provincia berica.

Report Regione Veneto 13 giugno 2021 ore 8

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali, in Veneto troviamo questa mattina 134 pazienti Covid curati in area non critica (2 in meno rispetto a ieri sera) ed altri 28 nelle terapie intensive (1 in meno rispetto a sabato sera). Negli ospedali della provincia vicentina nessuna variazione rispetto a ieri sera, con 18 ricoveri in area non critica e 5 in terapia intensiva.