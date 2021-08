Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Da domani accesso libero alla vaccinazione per la fascia 12-25 anni»

L'appuntamento con il presidente della Regione con gli aggiornamenti Covid in Veneto: «Il Veneto resta in bianco». E sulle ospedalizzazioni: «La quasi totalità sono non vaccinati, la fascia più colpita è quella dei 50enni»

Sono 583 i nuovi contagiati in Veneto trovati su più di 42mila tamponi (1,36% di incidenza) effettuati in 24 ore. Il dato del bollettino di giovedì 12 agosto, rilasciati da Luca Zaia, indicano 13.421 attualmente positivi in tutta regione e 20 (-12) ricoverati. Di questi ultimi, 178 si trovano in area non critica (-15) e 28 (+3) in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO

Per ora, come specificato dal presidente della Regione, il Veneto non corre pericolo da uscire dalla zona bianca. L'Rt è di 1,16, l'incidenza di 83,8 su 100mila abitanti e i tassi di occupazione 2% terapie intensive e 3% terapie intensive. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, Zaia ha sottolineato che «la quasi totalità dei pazienti è non vaccinata e la fascia 50 -59 sono i più colpiti, tutti non vaccinati e finiscono in ospedale».

«Stiamo accompagnando questa infezione, agosto è il mese simbolo», ha commentato Zaia, annunciando alcune novità rispetto la vaccinazione. «Da venerdì 13 agosto ci sarà accesso diretto ai centri vaccinali per la classe d'età 12-25. Inoltre chi vuole anticipare la seconda dose avendo maturato i 21 giorni (per Pfizer) o i 28 (per Moderna) puo prenotarsi nei centri vaccinali e fissare subito l'appuntamento. Infine, in Veneto, i veneti posso vaccinarsi dove vogliono, se per esempio sono in ferie».

Attualmente la media nazionale del Veneto è di 73,1% di vaccinati almeno con una dose. Nel dettaglio, sopra agli 80 anni il 96,6%; dai 70 ai 79 il 90,8%; dai 60 ai 69 l'85,7%, dai 50 ai 69 il 76,56%; dai 40 ai 49 il 66,6%, dai 30 ai 39 il 59,3%, dai 20 ai 29 il 64,8%; dai 12 ai 19 il 41,7%.