Coronavirus, il punto di Zaia: «Siamo ancora in trincea e rischiamo l'arancione»

Il bollettino delle ore 8 del 3 marzo sull'epidemia da Covid-19 in Veneto indica che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1272 su più di 44mila tamponi, con un'incidenza del 2,88%. Gli attualmente positivi sono invece 25.764. I ricoveri totali sono 1.349, dei quali 1.194 (+25) in area non critica e 155 (+10) in terapia intensiva. I decessi sono stati 17.

Report ore 8 del 3 marzo

I numeri della pandemia in regione sono stati resi noti da Luca Zaia durante il consueto appuntamento con la stampa. Sono numeri che preoccupano il presidente della Regione, che ha commentato: «È inevitabile che ci sia un aumento, siamo ancora in trincea e il futuro prossimo ci può riservare solo salita non discesa. Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare al rischio di passare venerdì in arancione e siamo molto preoccupati». Il Veneto, attualmente ha un Rt 0,97 quindi solo a un passo dalla fascia sotto il giallo «Già domani potremo avere un'anteprima del numero per sapere in che zona siamo destinati a finire lunedì».

Zaia ha poi anche affrontato il tema della scuola. «In Veneto siamo messi bene, ma è solo un fatto temporaneo. Ci sono focolai scolastici, mi dispiace dire ancora una volta che avevo ragione. Non sono un bullo che vuole chiudere le scuole, non è un mio divertimento personale. La scuola è una forma di assembramento particolare e rischia di essere uno dei punti nevralgici della pandemia. L'ho detto anche ai ministri, se chiudi le scuole in zona rossa vuol dire che chiudi la stalla quando i buoi sono scappati perché hai già la sanità e gli ospedali che boccheggiano. Io sarei per un fermo prudenziale delle scuole»