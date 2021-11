Coronavirus, il punto di Luca Zaia: "Parte la terza dose per i quarantenni"

Sono quasi 20mila i positivi in Veneto allo stato attuale, per la precisione, 19297. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati invece 1283 mentre in ospedale ci sono 310 (+4) pazienti positivi in area non critica e 57 (+2) in terapia intensiva. Sono 2 i decessi. La regione ha oggi un Rt di 1,23, uguale alla settimana scorsa, un'incidenza del 166,1 su 100mila abitanti e un tasso del 6% di contagi in terapia intensiva, e del 5% in area medica. Con questi parametri il Veneto resta in zona bianca.

IL BOLLETTINO DEL 19 NOVEMBRE

Sono i dati aggiornati al 19 novembre del bollettino di Azienda Zero sull'emergenza santitaria Covid in Regione. A renderli noti il presidente della Regione Veneto che, nella conferenza stampa odierna, ha fornito un quadro complessivo della situazione pandemica in Veneto.

«Abbiamo oltre 400 pazienti in ospedale, - ha spiegato il governatore Luca Zaia - abbiamo fatto una lunga riunione con i direttori generali ed emergono alcune riflessioni: la sensazione è quella di una gestibilità dei ricoveri negli ospedali, ma quest'anno rispetto allo scorso abbiamo gli ospedali presi d'assalto anche per altre malattie respiratorie. L'anno scorso si diceva che fine ha fatto l'influenza? Ecco, quest'anno l'influenza c'è e si fa sentire, anche se dal punto di vista Covid i vaccini stanno facendo sì che ad oggi, ripeto ad oggi, i ricoveri sono ancora gestibili».

VACCINAZIONI

Sul tema delle vaccinazioni Zaia ha parlato di «uno zoccolo duro che nel Nord-Est non si vuole vaccinare, rispetto ad altre Regioni che sono oltre il 90% noi siamo in ritardo di qualche punto percentuale». Attualmente in Veneto più l'85% della popolazione è vaccinata mentre ci sono 650mila persone sotto i 12 anni che non sono vaccinabili e 656mila persone che non hanno nessun impedimento di vaccinarsi e hanno deciso di non farlo.

Il governatore ha quindi spiegato di voler oggi lanciare le "terze dosi": «Partiranno già da lunedì le prenotazioni per le terze dosi per tutti i cittadini sopra i 40 anni, la terza dose la potranno fare anche quelli che non abbiano maturato i sei mesi dalla seconda dose di vaccino, poi il sistema assegnerà la prima data utile dopo aver maturato i sei mesi per eseguire la terza somministrazione. Stiamo parlando di circa 1.647.050 veneti che hanno maturato i sei mesi e potranno prenotarsi. Entreremo nel vivo a dicembre con le terze dosi. Io mi sono già prenotato, il sistema vi fornisce già le date di disponibilità in funzione della vostra seconda dose ricevuta».

GREEN PASS

Il governatore ha poi affrontato il tema della possibile riduzione della durata di validità del green pass: «È un tema di cui il governo sta discutendo, si parla di ridurre dai 12 ai 9 mesi la durata del green pass, a dir il vero io avevo anche sentito addirittura a 6 mesi, ma credo si ragionerà sui 9 mesi. Questa è un'ipotesi di cui sta parlando», ha spiegato Zaia. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre restrizioni per i soli non vaccinati, il governatore del Veneto ha detto: «In conferenza delle Regioni non si è parlato del "modello Austria", poi se qualcuno lo vuol fare può farlo ma non credo sia un'avventura che si concretizzerà a fronte dei limiti costituzionali del nostro Paese. Questa "roba" qua secondo me non è praticabile dal punto di vista giuridico. Il nostro ragionamento è un altro: bisogna evitare di chiudere e fare un nuovo lockdown. Il nostro modello dei colori ci ha consentito di evitare nuovi lockdown dopo quello di marzo-maggio 2020 e questo modello prevede un primo passaggio in zona gialla con mascherine obbligatorie all'aperto, quattro persone al tavolo nel ristorante e poco altro. Poi dall'arancione in poi - ha aggiunto Zaia - le misure sono più severe e vi è la possibilità che dalla zona arancione vi possano essere differenziazioni tra cittadini sulla base dello stato vaccinale».