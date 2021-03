Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Siamo sul filo del rasoio per la zona rossa»

Il Veneto potrebbe passare in rosso da lunedì. È questo il timpore di Luca Zaia in base ai dati dell'epidemia da Covid-19 in Veneto che sono in continuo aumento. Nelle ultime 24 ore sono 1.677 i nuovi contagiati trovati su più di 42mila tamponi effettuati, con un'incidenza del 3,9%. Gli attualmente positivi sono 31.674 mentre i 1.510 i ricoverati, sei in più rispetto ai ieri. Di questi, 1340 sono in area non critica e 170 in terapia intensiva. Il coefficiente di riempimento è al 12% in terapia intensiva e 14% nei reparti non critici.

Bollettino ore 8

«C'è un incremento quotidiano dei casi e la circolazione della variante inglese si attesta intorno al 70%», ha commentato Luca Zaia, aggiungendo: «Siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, la zona rossa scatta con un Rt a 1.25, spero di rimanere in arancione e ricordo che non siamo noi a scegliere».

