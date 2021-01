Coronavirus, il punto di Luca Zaia. «Sta roba dei numeri è una farsa: fate una percentuale sui tamponi»

Curva epidemica sempre in discesa, anche se timida, in Veneto. È quello che risulta dai dati del bollettino dell'11 gennaio 2021 resi noti durante il punto stampa del presidente della Regione assieme al direttore generale della sanità del Veneto, dottor Luciano Flor. «Se abbassiamo la guardia buttiamo via tutto il lavoro fatto, evitiamo di andare in luoghi di assembramenti quando non risulta necessario», ha sintetizzato Luca Zaia.

Sono +1716 i contagiati nelle ultime 24 ore, con un numero di attualmente positivi pari a 87540, 796 in meno rispetto al report delle ore 17 di domenica. Nel Vicentino, con 63 casi in più, sono 12608 gli attualmente positivi al Covid. Dati stabili negli ospedali, con 3383 pazienti ricoverati, 389 dei quali in terapia intensiva e 2994 (+6) in area non critica. Negli ospedali della provincia di Vicenza sono 386 i malati in area non critica e 45 in terapia intensiva. I decessi in Veneto nelle ultime 24 ore sono stati 5 i decessi per Covid-19.

Il bollettino delle ore 8 dell'11 gennaio

«Dal 31 dicembre c'è un calo costante delle terapie intensive, stamattina avevamo 96 posti liberi di terapia intensiva, 46 dei quali solo per Covid. Ce ne vuole a dire che siamo messi male - ha commentato il dottor Flor - i malati Covid sono stabilmente sui 350. Vediamo un minor numero di ricoveri al giorno, siamo su un trend di 50 in meno al giorno in area non critica, 20 posti al giorno nella differenza tra nuovi entrati e dimessi. Sui 1716 nuovi contagi di oggi, la stragrande maggioranza sono paucisintomatici o asintomatici. Questo trend che dura da una settimana ci porta a essere cauti cauti a pensare bene, anche se ora è impossibile dire quando sarà finita».

Sulla "guerra dei numeri", ovvero il dibattito sul fatto che vede il Veneto come la regione con maggior numero di positivi in Italia e sul tema della probabile entrata, con i nuovi parametri, della regione in zona rossa. «Il problema non è il numero assoluto dei positivi, non è un problema politico ma scientifico e sono stufo di ripeterlo. Noi facciamo un numero altissimo di tamponi, per quello troviamo i positivi - ha chiosato Zaia - L'Istituto Superiore della Sanità decide l'area poi non è possibile discute su tutto. Ci vuole un punto di sintesi che sia scientifico. L'incidenza funziona se tutte le regioni fanno tamponi, non puoi paragonare la nostra che fa 60mila tamponi con una che ne fa 400. Decidano loro, noi abbiamo solo chiesto che i dati siano uniformi. La percentuale di positivi sul totale dei tamponi, oggi siamo all’8%, e la media nazionale è del 15%» Il commento del governatore del Veneto sulle polemiche relative all'alto numero di positivi in Veneto è molto duro «Sta roba dei numeri è una farsa: fate una percentuale sui tamponi, non ne posso più ripeterlo».