Coronavirus, Zaia: «I dati confermano la zona gialla»

Sempre in discesa la curva epidemiologica in Veneto che, alla vigilia della nuova classificazione del ministero della sanità - prevista per venerdì - si ritrova con un Rt 0,71 e un'incidenza dei casi di 96 per 100.000 abitanti. Due parametri che dovrebbero assicurare alla regione la permanenza in zona gialla anche per la prossima settimana.

La conferma arriva dal presidente della Regione nell'incontro di giovedì con la stampa «Siamo nelle ore della classificazione con dati che dovrebbero confermare la zona gialla», ha detto Zaia, aggiungendo: «C'è comunque preoccupazione, il Centro Italia è ora interessato da un'infezione, se liberiamo ancora letti daremo il nostro contributo. La partita delle varianti inoltre non è irrilevante. Abbiamo più dimissioni che prese in carico, ma ini ospedale entra ancora gente, quindi dobbiamo stare attenti».

Il bollettino delle ore 8 indica che con 31.277 tamponi effettuati sono 708 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore che rappresentano un'incidenza (tamponi su positivi) del 2,26%. Sono in totale 25.618 gli attualmente positivi mentre scendono ancora i ricoverati. Negli ospedali veneti si trovano 1.708 ricoverati, dei quali 1.538 in area non critica (-29) e 170 in terapia intensiva. I decessi sono stati 31 nelle ultime 24 ore. Nel Vicentino i nuovi contagi sono 55 mentre 6.184 gli attualmente positivi. Negli ospedali berici sono ricoverate 149 persone in area non critica e 15 in terapia intensiva. Nel Vicentino registrato un nuovo decesso nelle ultime 24 ore.

Report ore 8 dell'11 febbraio

Infine Zaia, oltre ad aver espresso la propria solidarietà ad Alessandra Moretti per l'episodio della bomba carta davanti alla sua abitazione vicentina, ha di nuovo affrontato il tema vaccini, annunciando che nel pomeriggio ci sarà una conferenza sull'argomento tra Stato e Regioni. Il nocciolo è sull'intenzione del Veneto di acquistare vaccini con la richiesta a tre aziende farmaceutiche di avanzare una proposta. «L'acquisto di vaccini da parte delle Regioni non è vietato, ma deve essere autorizzato. Ci sono tante offerte, da Europa e da fuori Europa, prevedo un mercato sempre più libero dei vaccini nel prossimo periodo».