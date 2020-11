Coronavirus, Vicenza maglia nera come numero di positivi

È la provincia Vicentina ad avere il triste primato di attualmente positivi in tutto il Veneto. A rivelarlo il report della Regione aggiornato alle ore 8 del 18 novembre, che indica la variazione rispetto alle 17 di martedì 17. Sono 12274 le persone attualmente positive Covid-19, contro le 12068 di Verona, le 11908 di Padova e le 11440 di Treviso. Venezia, Belluno e Rovigo sono invece sotto le 10mila unità. Il totale in Veneto degli attualmente positivi, alla data di mercoledì, è di 64306. Il numero dei nuovi contagiati è di 1977 in regione, 416 dei quali nella provincia berica. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.807 persone, 4.573 dei quali nel Vicentino.

Sono invece 29 in più i ricoverati in Veneto, 3 dei quali in terapia intensiva che portano un totale di 2483 pazienti, 291 dei quali in area critica. A Vicenza e provincia ci sono 211 ricoveri, 20 dei quali in terapia intensiva negli ospedali della Ulss 7 Pedemontana, mentre nella Ulss 8 Berica gli ospedalizzati sono 234, 22 dei quali in terapia intensiva.

Nelle ultime ore ci sono stati 12 decessi in tutta la regione. Nel Vicentino, invece, sono stati 4 i decessi. Si tratta di una donna di 64 anni di Lonigo, di un uomo di 86 anni di Gambellara, di un uomo di 84 anni di Chiampo e di una donna di 87 anni di Vicenza.